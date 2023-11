Top & Flop – Un brutto Napoli crolla con l’empoli

Con un gol di Kovalenko allo scadere, l’Empoli espugna il Maradona e conquista 3 punti. Brutta prestazione degli azzurri di Garcia, che mette il tecnico francese in una bruttissima situazione. Di seguito, i Top & Flop della redazione di MondoNapoli.

TOP Politano – L’esterno azzurro si conferma il più in forma della squadra, ma oggi non è bastato. Prova sufficiente dell’italiano, che non incide quasi mai, ma che gli basta per essere il migliore dei suoi.

FLOP Simeone – Difficile trovare un flop in una partita così deludente, visti i tanti insufficienti. Il Cholito però, sbaglia davvero tanto, e non sembra riuscire a trovare la condizione giusta. Dall’inizio dell’anno, anche se con un minutaggio diminuito, l’argentino sta sfornando una brutta prestazione dopo l’altra. Oggi con tanti palloni persi e nessuna occasione creata, Simeone non è mairiuscito ad essere pericoloso.