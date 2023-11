Gazzetta – Partita cruciale per il futuro di Garcia: ADL in fermento

Rudi Garcia si gioca molto del suo futuro a Napoli nella giornata odierna contro l’Empoli.

Il pareggio contro l’Union Berlino non è andato giù alla società e la sua posizione potrebbe tornare ad essere messa in discussione. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, una vittoria oggi sarebbe fondamentale. In caso contrario, ADL potrebbe correre subito ai ripari. Con tre punti gli azzurri sarebbero terzi al discapito del Milan: “Sarà anche il bello del calcio ma oggi dopo le 14.30 il Napoli si può ritrovare al terzo posto, sorpassando il Milan, in caso di vittoria. Se invece arrivasse un risultato negativo in serata potrebbe essere anche agganciato o superato al quarto posto dall’Atalanta. In mezzo fra queste possibilità balla il futuro di Rudi Garcia. Perché è logico che il presidente Aurelio De Laurentiis debba salvaguardare investimenti e prospettive del club campione d’Italia e proprio la qualificazione alla prossima Champions è un caposaldo che non può essere messo in discussione”.