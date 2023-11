Dopo il ko degli azzurri in casa con l’Empoli la panchina di Rudi Garcia è in bilico. Tra gli eventuali sostituiti del tecnico francese torna il nome di Antonio Conte, anche se durante la scorsa pausa per le nazionali aveva fatto intendere di voler trascorrere quest’anno lontano dal campo non è da escludere che De Laurentiis possa riprovarci.

Secondo Sky Sport altri nomi caldi per la panchina azzurra sarebbero quelli di Igor Tudor, Walter Mazzarri e Fabio Cannavaro.