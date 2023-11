CorrSport – Politano in forma super: con Garcia sta trovando continuità

Matteo Politano sta trovando continuità sotto le istruzioni di Rudi Garcia.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Politano ne ha fatti sei, tre negli ultimi venti giorni, il più torrido di questo trimestre cominciato, manco a dirlo, con un suo autografo: a Frosinone, prima di campionato, per togliersi da dosso l’alito della neopromossa, dovette andare sul dischetto; al Maradona, mercoledì sera, per tentare di opzionare l’ottavo di finale di Champions, rimasto egualmente lì ma più lontano, ha provveduto ad attaccare a petto in fuori e ad illudere con l’1-0 con il torace”.