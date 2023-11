Napoli, seduta mattutina: Demme non si è allenato! Il motivo

Sul sito ufficiale del Napoli è stato pubblicato il report dell’allenamento. Seduta mattutina per gli azzurri in vista della sfida valida per la 12esima giornata di Serie A. Domani alle 12:30, infatti, il Napoli ospiterà l’Empoli al Maradona. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli, in programma domani alle ore 12.30 allo Stadio Maradona per la 12esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta finalizzata al possesso palla, lavoro tattico e chiusura con partitina a campo ridotto. Demme non si è allenato per un risentimento muscolare alla coscia destra“.