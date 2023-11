Napoli-Empoli: Garcia si affida ai titolarissimi

Come riportato dall’edizione de “Il mattino” , c’è voglia di rivalsa dopo il pareggio in Champions con l’Union Berlino e già la testa è proiettata a domenica alle ore 12:30 dove i partenopei ospiteranno l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Garcia non si sente in bilico, ma sa anche che questa potrebbe essere l’ultima spiaggia perchè De Laurentiis si è dimostrato imprevedibile e potrebbe anche decidere di cambiare idea in base all’esito della gara di domani. Di conseguenza , il tecnico francese, già messo in bilico diverse volte, non vuole fare errori e non farà stravolgimenti di formazione.