Tmw – A gennaio Gaetano andrà via, il centrocampista sarà girato in prestito dal club azzurro

Nonostante il mercato chiuso le squadre sono sempre alla ricerca di cambiamenti da fare sul mercato. Il Napoli nel mercato di gennaio cederà in Gianluca Gaetano, il centrocampista 24enne al momento pretende più spazio. In estate varie squadre avevano provato a prenderlo in prestito, senza però trovare il consenso del club azzurro. Ora però l’ex Cremonese vuole giocarsi le sue carte in Serie A, e proprio per questo a gennaio il club azzurro lo cederà in prestito, come riportato in esclusiva da Tuttomercatoweb.