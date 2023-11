L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’ombra di Spalletti che sembri ancora gravitare sul Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli si ferma ancora al Maradona, dove non vince da due mesi. Kvara e Raspadori deludono, ci pensa il solito Politano e poi in contropiede arriva la beffa. Alla fine un pareggio ci sta, ma l’impressione è negativa. La squadra è si generosa, ma allo stesso tempo è imprecisa, confusa. Controlla il possesso palla, ma non sa cosa farsene, e nel finale rischia addirittura di capitolare nuovamente. Il ko sarebbe stato ingiusto, ma l’Union non avrebbe rubato niente. Il fantasma di Luciano Spalletti è difficile da mandare via. Era un altro Napoli e ora come ora bisogna rassegnarsi che non tornerà più.