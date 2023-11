Meluso: “Con l’Union Berlino non sarà semplice. Osimhen? Domani faremo le valutazioni”

Ha parlato Mauro Meluso ai microfoni di Mediaset, ecco quanto detto: “Non dovremmo essere influenzati dal momento difficile che sta attraversando l’Union; ogni partita è un’occasione diversa. Nella partita d’andata hanno dimostrato di potercela mettere difficile, quindi è essenziale che mostriamo una notevole determinazione in campo”.

“L’acquisizione di Raspadori è stata un notevole impegno finanziario da parte del club, dimostrando una notevole visione a lungo termine. È un giovane straordinario, sia come giocatore che come persona. Vederlo come uno dei titolari nella nazionale italiana è una fonte di grande orgoglio per noi”.

Su Osimhen: “Osimhen è tornato oggi ed è programmato per sottoporsi a ulteriori esami strumentali. Inizialmente, l’infortunio richiedeva un periodo di recupero di 5-6 settimane, ma faremo il possibile per farlo rientrare in campo il prima possibile. Riguardo al rinnovo del contratto, è un argomento che abbiamo discusso negli ultimi mesi ed è stato un processo che ha richiesto un po’ di tempo; continueremo a valutarlo mentre procediamo”.