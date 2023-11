Di Lorenzo dopo Napoli-Union: “Dovevamo fare meglio. Dispiace per i tifosi”

Politano ha detto che non si può prendere un gol così, sei d’accordo? Date ancora l’impressione di essere incompiuti, come te lo spieghi?

“Dovevamo gestire meglio il vantaggio, non eravamo in posizione e non dovevamo prendere un gol così. Meritavamo la vittoria ma ci portiamo a casa questo pareggio. Abbiamo fatto una buona partita, dovevamo gestire meglio qualche situazione”

Il Napoli ha fatto la cosa più difficile: sbloccarla. Poi, dopo, è mancata l’ultima zampata. Nel calcio se sbagli una volta non è mai facile…

“Anche all’andata è stato difficile sbloccarla, ci siamo riusciti prima stavolta e poi da quella ripartenza abbiamo subito il pareggio. Adesso guardiamo avanti”

Dispiace non riuscire a dare una gioia ai tifosi in casa? Non vincete al Maradona dal 27 settembre

“Dispiace per i tifosi che ci hanno spinto come sempre fino all’ultimo minuto. Andremo avanti e faremo di tutto per fare il meglio nelle prossime due partite e vincere in casa”