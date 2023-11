Il Napoli continua a non fare bene, il pareggio al Maradona contro l’Union Berlino reduce da 12 sconfitte consecutive è solo l’ennesima dimostrazione delle difficoltà della squadra e di Garcia. Al momento il patron De Laurentiis sembra voler dare fiducia al tecnico francese, ma i tifosi non ci stanno: su Facebook i post del club sono tempestati di #GarciaOut. Ecco, in particolare, uno dei post pieni di commenti negativi sul mister: