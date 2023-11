L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su una novità riguardante Amir Rrahmani. Secondo il quotidiano il Napoli dovrà rinunciare a Rrahmani per la sfida contro l’Empoli di domenica al Maradona alle 12.30. Il centrale kosovaro non ci sarà perché il Kosovo disputerà quel giorno il recupero della gara con Israele rinviata per via della guerra. Il difensore dunque non potrà giocare è dunque Garcia dovrà sostituirlo con Leo Ostigard.