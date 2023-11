Ultime di formazione Sky – Natan favorito su Ostigard, solito dubbio a sinistra

Sky ha riportato pochi minuti fa le ultime di formazione in vista di Napoli-Union Berlino.

Come riportato dall’inviato Massimo Ugolini, infatti, dovrebbero esserci pochissimi cambi rispetto alla vittoria di sabato contro la Salernitana: Meret tra i pali, Natan favorito su Ostigard per ritornare al centro della difesa in coppia con Rrahmani, sulla sinistra è pieno ballottaggio tra Olivera e Mario Rui, a destra confermatissimo il solito capitan Di Lorenzo. Centrocampo confermato con Anguissa, Lobokta e Zielinski. In attacco ancora titolarità per Raspadori, che agirà in posizione centrale da riferimento per le ali Politano e Kvara. Ancora panchina per Simeone.