Victor Osimhen tornerà a breve in Italia.

Come riportato pochi minuti fa da Sky, infatti, il centravanti nigeriano potrebbe far ritorno a Napoli tra mercoledì e giovedì: in dubbio dunque la sua presenza in tribuna al Maradona per sostenere i compagni di squadra in un match importantissimo che potrebbe già sancire l’accesso agli ottavi di finale di Champions League.