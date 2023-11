Repubblica – Moviola Salernitana-Napoli: gol di Raspadori regolare, ecco perché

Durante Salernitana-Napoli ha fatto discutere in campo, sugli spalti e da casa una particolare scelta arbitrale in occasione del primo gol del match, quello di Giacomo Raspadori. Al 13′ infatti, dopo una serie di rimpalli, il pallone viene recuperato da Lobotka che lo offre all’81 per la rete dello 0-1. A protestare sono stati i giocatori granata, in particolare Ochoa, richiedendo un’intervento del VAR riguardo la posizione iniziale di Mathias Olivera. Questa la moviola della Repubblica:

“È bastato un disimpegno errato di Dia per spalancare la porta a Lobotka, il cui assist ha permesso a Raspadori (13) di battere in diagonale Ochoa. La Salernitana ha protestato per un fuorigioco di partenza di Olivera, che c’era ma è stato azzerato dal recupero del pallone da parte dei granata, che l’hanno poi riperso innescando una nuova azione, del tutto regolare”.