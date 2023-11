Napoli, i momenti chiave del prossimo mese

Dal risultato positivo di Salerno traspare la sensazione che il Napoli abbia superato le difficoltà di inizio stagione. Il ritorno fra le prime quattro sancisce l’evidente passo in avanti e la prossima settimana sarà fondamentale per confermare i progressi fatti fin ora. Non sbagliare in Champions League con l’Union Berlino e vincere con l’Empoli in campionato permetterebbe agli azzurri di affrontare la sosta con più tranquillità.

Per verificare se effettivamente la squadra ha superato i problemi di inizio stagione bisognerà attendere il rientro dalla pausa, gli azzurri infatti si confronteranno con Atalanta, Inter e Juventus. Le tre gare andranno affrontate con un certo spirito e con l’obiettivo di fare chiarezza sulle prospettive della stagione.