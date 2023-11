Gazzetta – Il Napoli bello è solo un ricordo, ma non è detto sia un male

Napoli che vince, ma che non convince ancora pienamente. E’ quanto traspare dalle edizioni mattutine dei principali quotidiani sportivi, con La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che evidenzia l’autorevolezza con cui gli azzurri hanno liquidato la pratica Salernitana, lasciando però un po’ amaro a chi, con Spalletti, era abituato a divertirsi.

Secondo il quotidiano milanese ‘Il bello ha lasciato posto all’utile’ e non è detto che sia un male, è solo una strada differente per arrivare alla vittoria. Gli azzurri non entusiasmano più i tifosi, non diverte, ma ci sono allenatori che hanno costruito la loro carriera su questo concetto. La meravigliosità della creatura di Spalletti riusciva a concedere il bello e l’utile: ora di bello ci sono le giocate individuali, ma la manovra è meno fluida e piacevole.