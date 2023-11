CorrSport – Poche rassicurazioni dalla prova di Salerno, si rischia una brutta sorpresa dopo la sosta!

Criptica l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport sulla prestazione del Napoli a Salerno: “Tre punti che non bastano affatto a rassicurare chi ancora crede che questa squadra possa bissare la stagione dello scorso anno…”. Il quotidiano non appare rassicurato dalle difficoltà viste in campo contro una squadra allo sbando come quella granata, modesta tecnicamente, immatura caratterialmente e senza un vero leader in campo.

La sensazione, secondo CorrSport, è che non tutti i limiti degli azzurri siano ancora venuti alla luce Anzi, e che il calendario favorevole (prossimi impegni contro Union Berlino e Empoli), possano servire solo “A nascondere il problema sotto la sabbia di tre vittorie consecutive, salvo poi doversi bruscamente svegliare nel trittico terribile che, dopo la sosta, attende il Napoli contro Atalanta, Real Madrid e Inter”