Attraverso un post sul suo profilo X(Twitter), Carlo Alvino ha commentato il match tra Salernitana e Napoli, vinto dai partenopei per 2-0. Secondo il giornalista di Kiss Kiss Napoli, gli azzurri hanno dimostrato concretezza nel derby, che potrebbe essere l’inizio di un percorso positivo per riprendersi dalle ultime prestazioni non ottime, la dimostrazione di ciò dovrà arrivare nelle prossime due gare prima della sosta. Ecco il tweet:

#SalernitanaNapoli Dalla grande bellezza alla grande concretezza! Vittoria ineccepibile e mai in discussione! Il Napoli ha sempre governato la partita e per muovere una critica poteva chiuderla molto prima. Gara strategicamente importante per gli azzurri perché’ hanno recuperato… pic.twitter.com/gf8JUoQgdn — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 4, 2023