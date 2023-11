L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla vigilia del Napoli in vista del match contro la Salernitana. Secondo il quotidiano in ritiro in quel di Cava dei Tirreni c’è anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente in questa fase ha deciso di osservare la vita da calciatore. La mattina al centro sportivo di Castel Volturno e ieri la vigilia con il gruppo.