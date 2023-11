Domani alle ore 15 il Napoli scenderà in campo all’Arechi per sfidare la Salernitana. Alla vigilia della sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A, il sito ufficiale del Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento. Seduta pomeridiana a Castel Volturno, la squadra ha lavorato sul campo 2 svolgendo attivazione a secco in avvio. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro di possesso palla e seduta tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto.