L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen resterà in Nigeria ancora per un po’. Le faccende personali sembrano essersi risolte, il nigeriano ha seguito il programma di recupero a Lagos, in Nigeria, ma il club azzurro non ha ancora fissato una deadline per il suo rientro, permettendogli di seguire le terapie circondato dagli affetti più cari.