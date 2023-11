L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante il reparto d’attacco del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli vola sulle ali di Kvaratskhelia e Politano. Il dato che spicca è quello relativo agli esterni alti. Le doti del georgiano non sono più una novità. Tuttavia il Napoli ha risentito la sua partenza a rilento, condizionata anche da un infortunio in pre-campionato che ne ha rallentato la preparazione. Per un breve periodo, le sue difficoltà hanno lasciato trasparire una certa indolenza verso l’allenatore che non si addiceva all’importanza che ricopre nello spogliatoio. La prestazione sontuosa con l’Udinese l’ha sbloccato, la doppietta a Verona è da fuoriclasse. Ha compreso il momento e si è fatto carico della squadra in modo concreto.