L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle mosse del Napoli per il calciomercato invernale. Secondo il quotidiano al Napoli per gennaio piace Boubakary Soumaré, 24 anni, francese cresciuto nel Psg, compagno Osimhen ai tempi del Lille. In questo gioca per il Siviglia, arrivato li d’estate in prestito e il suo cartellino è di proprietà del Leicester. Soumaré piace molto, già dall’estate. Era considerato un profilo perfetto per rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Ndombele.