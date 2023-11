L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla prevendita dei biglietti per Salernitana-Napoli. Secondo il quotidiano fin qui sono 4.500 i biglietti acquistati a cui si aggiungono i circa undicimila abbonati. Non è un dato entusiasmante considerato che è un derby e che all’Arechi arrivano i campioni d’Italia. Sono 281 i tagliandi del settore ospiti acquistati. Ciò lascia presumere che molti tifosi azzurri stanno scegliendo altri settori dello stadio, non quello riservato agli ospiti. Possono acquistare biglietti del settore ospiti solo residenti fuori Campania o in provincia di Salerno, purché in possesso di tessera del tifoso del Napoli. Sarà presente anche una cospicua mole di forze dell’ordine per garantire l’ordine pubblico.