Sky – Le probabili formazioni del derby campano, per Garcia c’è il ritorno dal 1′ di Anguissa, scelto il sostituto di Natan

Sabato il Napoli affronterà all’Arechi la Salernitana in un derby campano che serve ad entrambe per darsi una scossa. La squadra granata nonostante l’arrivo di Filippo Inzaghi sulla panchina non sembra riuscire ad ingranare, mentre gli azzurri non hanno ancora trovato continuità. Rudi Garcia ha bisogno di vittorie per risalire la china, soprattutto a 7 punti di distanza dall’Inter primo. Come riportato da Sky nella sfida dell’Arechi dovrebbe tornare dal 1′ Anguissa, che si era infortunato nella sfida con la Fiorentina al Maradona. Il probabile sostituto dello squalificato Natan dovrebbe essere Ostigard, che sarà al fianco di Amir Rrahmani. L’attacco non cambia volto, ancora una volta dal 1′ come punta centrale ci sarà Raspadori, ai suoi lati invece Kvaratskhelia e Politano. Dall’altra parte Inzaghi si affida al senegalese Dia, che sarà supportato da Cabral e Candreva. Queste le probabili del match:

Salernitana – Ochoa; Daniliuc; Fazio; Pirola; Mazzocchi; Coulibaly; Bohinen; Maggiore; Candreva; Cabral; Dia

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Ostigard; Rrahmani; Mario Rui; Lobotka; Zielinski; Anguissa; Kvaratskhelia; Politano; Raspadori