Sky – La probabile formazione del Napoli in vista di sabato, pochi dubbi per Garcia

Secondo quanto riporta Sky, Rudi Garcia confermerà il solito 4-3-3 visto negli ultimi impegni degli azzurri post partite Nazionali. Ci saranno Meret tra i pali e la linea a quattro composta da Di Lorenzo, Ostigard al posto dello squalificato Natan, Rrahmani e Mario Rui, favorito su Olivera. Verso la conferma il trio di centrocampo: Anguissa, Lobotka e Zielinski. In panchina sia Cajuste che Elmas, pronti a dare il loro contributo a gara in corso. Insostituibili Kvaratskhelia e Politano che in assenza di Osimhen sembrano essere i grandi punti di riferimento degli azzurri. Verso la conferma dal primo minuto anche Raspadori, reduce dal gol contro il Milan che è valso il definitivo pareggio.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.