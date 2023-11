Gazzetta – Giuntoli fa sul serio, avviati i contatti con l’agente di Zielinski: le ultime

Piotr Zielinski è nel mirino di Inter e Juventus, ma sarebbe quest’ultima un passo avanti. Secondo La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli, d.s. dei bianconeri è già in contatto con l’agente del polacco. Il calciatore ha il contratto in scadenza e dalll’1 febbraio potrà prendere accordi con qualsiasi altra squadra. Strapparlo al Napoli a zero sarebbe un grande colpo. La società azzurra ha offerto un rinnovo al centrocampista di 2,5 milioni di euro a stagione, c’era l’accordo ma non è mai arrivata la firma:

“Mentre tra chi sarebbe felice di strappare il calciatore a zero c’è anche l’Inter, che ha già avuto a sua volta contatti con Bolek e potrebbe presentare un’offerta intorno ai 4 milioni di euro all’anno più commissioni all’agente. La partita è aperta, la Juve intende giocarla, ma sempre rimanendo all’interno dei paletti del nuovo corso societario. Un’arma in più potrebbe essere ovviamente Giuntoli, per via dei rapporti pregressi con Zielinski e il procuratore”. Si legge sul quotidiano.