CdS svela un retroscena del primo incontro tra ADL e Garcia: i dettagli

Il Napoli Campione fatica a difendere il suo titolo, non c’è continuità che ci si aspetta da una squadra prestigiosa come quella azzurra. Dopo l’addio di Spalletti, sarebbe stato difficile per chiunque gestire la squadra e la piazza. Napoli spaventa e corteggia, Napoli è magia e nell’ambiente del calcio lo sanno.

Il patron azzurro dopo un casting durato lunghe settimane ha scelto come condottiero Rudi Garcia. I due si sono incontrati più volte, per parlare del progetto “Napoli”, per conoscersi. Si è parlato di mercato, di scelte tecniche e di organizzazione.

Secondo Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, il grande solco tra dirigenza è tecnico è rimasto proprio nell’ambito degli schemi e delle idee. Di quella continuità che richiedeva la costruzione della squadra, di quel 4-3-3 mai realmente messo in atto, che era stato così magico nelle mani di Luciano Spalletti. Quel solco si è mai appiattito?