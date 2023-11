Papa Francesco: “Maradona o Messi ? Preferisco Pelè”

Intervenuto ai microfoni del direttore del TG1 Gian Marco Chiocci, la massima figura religiosa mondiale ha parlato di alcuni temi che attanagliano visibilmente il genere umano in questi ultimi mesi. Tra questi temi si è discusso anche di calcio, in particolare su uno dei temi storici del panorama calcistico argentino : il continuo paragone fra El pibe de Oro Maradona e la Pulga Leo Messi . Papa Francesco però ha sorpreso tutti con questa dichiarazione :“Io aggiungerei un terzo giocatore , Pelè. Parlando di Maradona, posso dire che è stato un grande giocatore . Ma come uomo ha fallito. E’ stato lodato in maniera esponenziale da gente che poi non lo ha aiutato nei suoi momenti di difficoltà. Molti sportivi fanno la fine che ha fatto lui. Riguardo a Messi , posso dire che è un giocatore molto forte, correttissimo e molto rispettoso. Però tra i due io scelgo Pelè perchè lo ritengo un giocatore con un’umanità al di fuori del normale e con un grande animo. Una volta l’ho incontrato su un aereo quando ero a Buenos Aires e lì ho potuto percepire quanta bontà nascondesse dentro al suo cuore”.