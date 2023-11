La stella nigeriana del Napoli , Victor Osimhen , da alcune settimane è ai box per l’infortunio subito con l’omonima nazionale. Come riportato da Francesco Modugno, inviato di Sky Sport 24, si stanno cercando di capire le condizioni per il rientro del nigeriano.Da quando è al Napoli , Osimhen ha saltato 55 partite per infortunio. Da quanto trapela dalle ultime notizie, molto probabilmente non ritornerà prima della sosta.