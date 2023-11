Mattino – Rinnovo Politano: fissato l’incontro con De Laurentiis, i dettagli

Autore di un inizio stagione brillante, Matteo Politano è riuscito ad attirare l’attenzione di Aurelio De Laurentiis, strappando un appuntamento per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’incontro tra giocatore e presidente era fissato nei primi giorni di questa settimana, ma con il derby campano alle porte e la situazione spogliatoio da monitorare, tutto è slittato a giovedì prossimo, subito dopo il match di Champions contro l’Union Berlino.

L’attaccante, insieme al suo entourage, spingerà per un prolungamento di altri tre anni – dunque fino al 2028 -, dando per scontato che la società si avvalga della facoltà di rinnovare automaticamente il contratto per un’altra stagione.

Da valutare i prossimi sviluppi a riguardo.