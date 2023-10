Gazzetta: “Garcia precario, esonero rischio concreto in un caso…”

Per Rudi Garcia c’è sempre tempo di rimontare. Intanto più di un quarto di campionato se n’è andato e il Napoli vede già la vetta col binocolo – l’Inter ha sette punti in più – ed è fuori dai primi quattro posti che valgono la Champions. Il tecnico francese continua a vedere il bicchiere mezzo pieno, di rimonte e reazioni della squadra. Ma l’andamento in campo rimane balbettante.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato onnipresente in questo periodo, in particolare dopo la sconfitta con la Fiorentina. Ha assistito ogni giorno a quasi tutti gli allenamenti; ha avuto riunioni con Garcia e lo staff tecnico, medico e dirigenziale; ha tenuto colloqui con tutti i giocatori. Insomma ha cercato in tutti i modi di motivare l’ambiente ma i risultati ancora non sono convincenti.

Ora Garcia ha un mini-ciclo in cui il pareggio non è previsto: perché gli avversari sono tutti in zona retrocessione, sia che si parli di Serie A, sia di Champions e nello specifico di Bundesliga. Infatti la Salernitana è ultima e non ha mai vinto una gara, l’Union Berlino perde costantemente da dieci gare consecutive e l’Empoli è la squadra del massimo campionato italiano col maggior numero di sconfitte: 7 su 10. Tutto ciò premesso se non arriveranno queste tre vittorie la posizione del tecnico francese da precaria diventerebbe insostenibile.

Fonte: Gazzetta dello Sport