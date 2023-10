L’attaccante del Napoli Victor Osimhen si piazza ottavo nella classifica dei 30 calciatori candidati al Pallone d’Oro, record assoluto per gli azzurri e per la sua nazione. Alla prima nomination per il premio individuale più importante per un calciatore, il nigeriano riesce a entrare nella top 10, unico tra l’altro come giocatore di Serie A a riuscirci quest’anno.