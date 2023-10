Repubblica – Garcia ancora sotto esame e pressione: un indizio fa capire che la panchina non è ancora salda

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica Napoli-Milan avrà un valore importante per il futuro del tecnico del Napoli Rudi Garcia, ancora sotto esame nonostante le vittorie di Berlino e Verona. Dopo un inizio a corrente alternata il tecnico ex Roma e Marsiglia è stato messo in discussione non solo dalla piazza, ma soprattutto da ADL, e secondo il quotidiano, come dimostrano le dichiarazioni del francese in conferenza stampa, la tempesta è tutt’altro che passata:

“Rudi Garcia è stato dunque costretto a vivere un’altra vigilia di tensione, trasparente nelle risposte ironiche, secche e a tratti infastidite con cui il tecnico francese ha presentato la supersfida di stasera (ore 20.45) al Maradona contro il Milan. Garcia è sotto pressione e anche ieri a Castel Volturno è stato seguito come un’ombra da Aurelio De Laurentiis, che continua a tenere alta la guardia nonostante le vittorie contro Verona e Union Berlino”.