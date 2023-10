Garcia in conferenza stampa: “Anguissa recupera? Decideremo domani. Kvara meglio quando gioca Mario Rui? Vi spiego”

LIVE – La conferenza stampa di Rudi Garcia prima di Napoli-Milan:

Anche per lei questa è la partita della verità? “Anche quella con il Milan sarà una partita importante. Giochiamo in casa con un nostro avversario diretto e ho tanta voglia di vincere perché giochiamo in casa. Vincendo partite consecutive miglioreremo in classifica”.

Il Milan l’anno scorso ha messo in difficoltà il Napoli, ha studiato le partite dell’anno scorso? “Le due squadre sono diverse, tanti dicono che il Napoli è diverso”.

Per migliorare la classifica bisogna migliorare anche il rendimento in casa, cosa ne pensa? “Fuori casa siamo forti ed efficaci ma in casa dobbiamo migliorare“.

Come si ferma la catena di sinistra del Milan? “Noi abbiamo una catena di destra forte e puntiamo sulle nostre qualità. Le dodici prime partite ci hanno detto che volevamo vincerle tutte e volevamo essere più in alto”.

Secondo le statistiche, Il Napoli ha la sesta difesa del campionato. Cosa ne pensa? “Le statistiche aiutano a capire dove migliorare, la classifica dovrebbe essere miglior secondo le statistiche. Dobbiamo migliorare sotto porta e siamo una delle squadre che subisce di meno i tiri dell’avversario, ma stiamo migliorando. A Berlino non abbiamo preso gol e a Verona uno di troppo”.

Con Pioli che rapporto ha? “Pensa ad una soluzione di gabbia per Leao? Leao è un ottimo giocatore ma una squadra è formata da 11 giocatori e non c’è solo Leao. Con Pioli erano momenti diversi e squadre diverse”.

In queste prime partite la squadra non aveva la stessa fame? “Conosco bene i miei giocatori e sono tutti motivati per vincere. Come allenatore devo motivarli per farli rendere al massimo”

Il Napoli ha vinto 2 partite consecutive, ma ci sono state critiche, che ne pensa? “L’importante è domani, abbiamo vinto a Verona e Berlino. Si può migliorare la qualità del gioco. Quando giocheremo bene la partita con continuità vinceremo sicuramente”.

Come sta Anguissa? “A Verona Cajuste è stato uno dei migliori, a Berlino un pò meno ma ha la mia fiducia. Anguissa non può giocare 90 minuti, vedremo se entrerà a gara in corso o partirà dall’inizio”.

Mourinho ha detto che l’Inter è la più forte, è d’accordo? “Non c’entra nulla questa domanda con Napoli-Milan”

Il Napoli a Berlino ha mostrato attitudine ad allungarsi, come se lo spiega? “Non vogliamo mai allungarci ma quando giochi contro una squadra del genere in un momento simile ci sta che vada così. Non ci siamo abbassati ma non era più possibile andare a pressare il loro portiere”.

Simeone o Raspadori? “Tutte e due sono importanti, sono contento per il gol di Raspadori. Anche Simeone è molto importante, l’importante è averli sul pezzo”.

Kvaratskhelia con Mario Rui in campo alza le sue prestazioni. Punterà sul portoghese domani? “Non sono d’accordo, Kvara ha segnato contro l’Udinese e prima ancora non aveva segnato. Finalmente è tornato al suo livello. Sia da Politano che da Kvara mi aspetto giocate decisive”.