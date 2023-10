L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante la partita di domani sera tra Napoli e Milan. Secondo il quotidiano la partita col Milan ha un valore ben più importante dei tre punti. Perché al Maradona nemmeno Spalletti è mai riuscito a superare i rossoneri. Sotto la guida di Spalletti, ci sono stati tre incroci. Il primo nel marzo 2022, deciso da un guizzo di Giroud che lanciò il Milan verso il titolo. Nella seconda parte della passata stagione, ce ne sono stati altri due. In campionato la formazione di Pioli surclassò il Napoli per 0-4. Nel ritorno dei quarti di finale di Champions finì 1-1 qualificando i rossoneri. Una delusione riparata poco dopo da un tripudio storico, ma che ha comunque dato molta amarezza al presidente. Non è un caso che Garcia sia stato scelto anche per la finale di Europa League col Marsiglia e la semifinale di Champions con il Lione. Vincere, insomma, segnerebbe un punto di rottura importante col passato, oltre a rilanciare le ambizioni.