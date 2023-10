L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di domani sera tra Napoli e Milan. Secondo il quotidiano Rudi Garcia ha il senso pratico della vita, e l’ha confermato pure a Berlino. Ha un presidente che gli sta intorno tutto il tempo per tentare di spazzare via dall’aria ogni forma di negatività, e la percezione di dover far passare la prossima nottata. La Fiorentina ha lasciato strascichi pesanti e il 3-1 appagante di Verona non è bastato a rimuovere i dubbi dall’anima, lo stesso vale per lo 0-1 di Berlino, con una prova piuttosto opaca.