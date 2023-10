L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di domani sera tra Napoli e Milan. Secondo il quotidiano Napoli-Milan si avvicina, e le ombre del passato riemergono nuovamente. Garcia è arrivato in una città stregata dal calcio fantastico di Spalletti e da uno scudetto storico. Per evitare gli inevitabili paragoni, s’è dovuto confrontare con i tanti giudizi dopo le sconfitte con Lazio e Fiorentina. Il Milan è un crocevia fondamentale per avere un situazione meno stressante per il mister francese e l’occasione per il Napoli di dimostrare che si può essere Grandi non solo con le piccole.