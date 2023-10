Salernitana-Napoli, trasferta vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania

Il calcio da molti è considerato lo sport più bello del mondo, ma assistendo a certe vicende questa idea viene messa in dubbio. Tra le brutture di questo mondo c’è sicuramente il tifo violento. Sabato scorso a Verona c’è stato l’esempio di quanto possano essere ignoranti, ingiusti e violenti i tifosi. Ciò porterà a delle sanzioni sia per i supporters azzurri che per quelli gialloblù. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino. Inoltre sottolinea come ciò porterà restrizioni anche per la difficile trasferta contro la Salernitana da anni ormai chiusa ai tifosi partenopei. A seguire una breve bozza dell’articolo.

“Pugno duro del Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) nei confronti dei tifosi di Verona e Napoli a causa degli incidenti scoppiati sabato scorso prima e dopo la partita al Bentegodi. Bloccate le trasferte dei veronesi domani a Torino per la partita contro la Juventus e dei napoletani sabato 4 novembre a Salerno per il derby. In particolare, il Casms vieta la vendita dei biglietti per Salernitana-Napoli «in tutti i settori dello stadio ai residenti nelle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento» e dispone la «vendita per il settore ospiti esclusivamente ai residenti fuori dalla Regione Campania purché sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Napoli». Il Casms sottolinea i ripetuti tentativi degli ultras del Napoli a Verona di scontrarsi con i tifosi avversari «non potendo escludere che anche in occasione della gara in argomento si possano verificarsi le medesime gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica». Prima della gara a Verona era scattato il Daspo per 36 tifosi azzurri”.