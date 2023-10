Kvaratskhelia si è caricato il Napoli sulle spalle: numeri da urlo per il georgiano

Kvaratskhelia, data l’assenza di Osimhen, si è caricato il Napoli sulle spalle: i numeri dell’attaccante sono pazzeschi. Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport, ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Questo inizio di campionato lo ha visto partire un po’ in sordina, per via di qualche problema fisico, ma ora già i suoi numeri sono da campione con otto partite giocate. Già perché parliamo del giocatore che ha toccato più palloni in area avversaria in questo campionato (58). Nel Napoli è anche quello che dribbla di più (16) e subisce più falli (17). E questo già dà la dimensione di quanto possa incidere. Inoltre Kvara ha preso parte attiva a 43 tiri in questa Serie A (31 conclusioni, 12 assist per il tiro): più di ogni altro giocatore del campionato. Questo significa che oltre alla bellezza, al gusto per gli amanti dell’estetica, c’è anche la concretezza di chi sa mettersi al servizio della squadra per creare occasioni da rete, per tenere sempre alto il baricentro della squadra“.