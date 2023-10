De Laurentiis mette il Milan nel mirino: non ha digerito una cosa della scorsa stagione

Aurelio De Laurentiis l’avrà detto anche a Garcia, così come non ne ha mai fatto mistero pubblicamente: la sconfitta della passata stagione col Milan proprio non l’ha mandata giù e ora è tempo di riscatto.

Ne parla oggi il Mattino, ecco quanto riportato : “L’ultima volta con il Milan, in campionato, al Maradona, non c’era ovviamente Garcia e non c’era Osimhen. Domenica sera, il primo sarà in panchina a guidare gli azzurri per cercare di esorcizzare il Diavolo nel big match della decima di A, mentre Osimhen – infortunato oggi come allora – vedrà la partita da un altro continente: l’attaccante è rientrato in Nigeria su autorizzazione del Napoli per motivi personali e dovrebbe tornare soltanto la prossima settimana in sede. Probabilmente martedì prossimo.

C’era invece (e sarà ancora una volta presente al suo posto in tribuna d’onore a Fuorigrotta) Aurelio De Laurentiis che quel poker al passivo ad opera dei rossoneri della passata stagione non l’ha mai digerito e neppure dimenticato. E non ne ha neppure mai fatto mistero. E probabilmente ieri lo ha fatto presente anche al tecnico francese durante la ripresa degli allenamenti che il Napoli ha sostenuto a Castel Volturno“.