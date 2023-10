Anguissa verso il recupero, dubbio Elmas-Cajuste: le ultime in vista del Milan

A pochi giorni dallo scontro diretto con il Milan, il Napoli si trova costretto a correre ai ripari, visto le gravi assenze. Infatti, oltre all’infortunio di Osimhen, c’è da affrontare anche il guaio muscolare che ha colpito Anguissa durante Napoli-Fiorentina. Il centrocampista non ha ancora recuperato al 100%, ma arrivano buone notizie. Infatti, l’inviato di Radio Marte Pasquale Tina è intervenuto per svelare ciò che filtra dal centro sportivo del club partenopeo.

Ecco le sue parole: “La novità importante di questa giornata è che Rudi Garcia potrebbe ritrovare Anguissa in panchina. Ieri si è allenato in parte in gruppo ed oggi proverà ad alzare il ritmo. Sta lavorando per farsi trovare pronto, ma è difficile fare una previsione esatta, perché gli infortuni muscolari possono nascondere insidie ulteriori. Non ci sono date precise per il suo rientro dal primo minuto, tuttavia Anguissa potrebbe essere titolare a Salerno, dove si andrà dopo una settimana per il derby contro i granata”.

L’assenza di Anguissa porta a un dubbio: “La formazione anti-Milan non dovrebbe cambiare rispetto a quella vista in Champions, ma rimangono due dubbi: Elmas si gioca un posto con Cajuste in mediana, mentre Rui dovrebbe spuntarla su Olivera, considerando la buona prova fornita a Berlino“.