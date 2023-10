Prima pagina – CdS: “Osimhen: Kvara è il mio mago”

La prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport è tutta dedicata alla Champions e alle italiane impegnate stasera in Europa League. Nel taglio basso c’è l’intervista che ha rilasciato Victor Osimhen in Nigeria. Il bomber azzurro ha elogiato il suo compagno di squadra, Kvaratskhelia. “Victor incorona Khvicha: “io lo chiamo così, è un talento”, si legge nell’occhiello. Nel titolo si legge: “Osimhen: Kvara è il mio mago”. L’attaccante del Napoli è volato in Nigeria: “Sogno di vincere il pallone d’oro. Segnare al Maradona un’emozione unica. Spalletti un genio, mi ha cambiato”. DeLa resta vicino alla squadra in vista del Milan.