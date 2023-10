Nella notte precedente alla sfida del Napoli con l’Union Berlino, Victor Osimhen era stato pizzicato all’aeroporto di Capodichino. Le voci che circolavano parlavano della volontà di seguire la squadra. Invece, il nigeriano non era in tribuna. Pare, infatti, che sia andato in Nigeria. Il viaggio ha motivi personali, dunque. Inoltre, per evitare ogni equivoco, pare che Aurelio De Laurentiis ne fosse già al corrente. Lo ha scritto il Corriere dello Sport.