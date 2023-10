Caso Osimhen, il cognato svela: “Mi deve soldi, temo per la mia vita e della famiglia”

Osita Okolo, cognato ed ex membro dell’entourage di Victor Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Tele A per parlare della questione in casa Osimhen. Ecco cosa ha dichiarato:

“Mia moglie (sorella di Osimhen), è stata sottoposta ad uno stato di detenzione da parte della polizia segreta nigeriana. Sono venuti a prelevarla a casa con dei pick up, sembrava un’operazione dell’antiterrorismo. Perché è successo? Mia moglie ha solo chiesto a Victor di darmi i soldi che mi spettavano, poco più di 500mila euro ed il suo solo torto è stato quello di averlo fatto anche pubblicamente sui social media, prendendo le difese del marito. La vicenda risale ai tempi del trasferimento dal Lille al Napoli. A me toccava una mia commissione come membro dell’entourage di Victor, gli chiesi di tenere da parte i miei soldi e mi disse di non preoccuparmi. Poi, non ha mai voluto darmeli. C’è Victor dietro l’arresto di mia moglie, se non fossi certo di quello che sto dicendo non sarei qui a metterci la faccia. Ha voluto punirla perché ha preso le mie parti. Per metterci pressione. Dovete comprendere che in Nigeria chi ha tanti soldi può muovere i fili ed essere molto influente. Ora temo addirittura per la mia vita e per la mia famiglia, sono molto preoccupato per mia moglie”.