Altro infortunio per il Milan prima del match contro il Napoli, è arrivato durante la partita contro il PSG. Nella sconfitta dei rossoneri a Parigi, Luka Jovic si è infatti fermato per un dolore alla coscia. L’attaccante ex Fiorentina era a bordocampo a riscaldarsi quando ha sentito un dolore alla gamba che l’ha costretto a rientrare negli spogliatoi.

Da valutare le sue condizioni in vista di Napoli-Milan, intanto Stefano Pioli ha a disposizione solo Giroud.