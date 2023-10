CorrSport – Napoli vince e convince nonostante le assenze: ora testa alla prossima

Il Napoli riparte da Verona.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ne ha parlato stamane dedicando ampio spazio alla vittoria dei partenopei. Una gara che non è stata quasi mai in discussione, se non leggermente in un piccolo frangente della ripresa. Il Napoli l’ha vinta, nonostante le assenze, con un ottimo spirito di squadra: tutti hanno giocato bene, fondamentali le prove di Raspadori e Cajuste dall’inizio, di Politano(ancora andato a segno) e di un Lobotka che in mediana non ha sbagliato praticamente nulla. Ora testa all’Union Berlino e al Milan per dare continuità alla vittoria di ieri.