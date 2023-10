L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante Victor Osimhen. Secondo il quotidiano club di Premier League come il Chelsea e il Liverpool potrebbero essere interessati al giocatore nigeriano in caso di mancato rinnovo del suo contratto. Solo qualora si manifestasse la certezza che il rinnovo di Osimhen non si concretizzi i due club farebbero partire l’assalto decisivo all’attaccante azzurro.