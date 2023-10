L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul ballottaggio al centro dell’attacco per sostituire Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Si è liberato un posto in attacco, Simeone si è prenotato per occuparlo e lo condividerà con Raspadori Per la gara di oggi il Cholito è in vantaggio sull’italiano sia perchè è il sostituto naturale del nigeriano, sia perchè non è stato convocato dall’Argentina. Garcia nei prossimi giorni li alternerà ma ora c’è solo il Verona. E’ la prima chance per mettersi in mostra dopo l’unica da titolare a Lecce durata 45 minuti. Simeone è fermo a un gol e avrebbe tanta voglia di ricominciare.